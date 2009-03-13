Канадський вертоліт впав у води Атлантики
08:36, 13 березня 2009Світ
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На його борту було 18 людей
Канадський вертоліт впав у води Атлантики неподалік порту Сент-Джонс.
На його борту було 18 пасажирів і членів екіпажу. Одну людину врятували й доправили до лікарні. Решту шукають.
Участь в операції беруть цивільні та військові кораблі, літаки та гелікоптери. Операції перешкоджають сильний вітер та хвилі заввишки майже 3 метри.
Сигнал з борту машини надійшов ще напередодні вранці. Пілот повідомив про технічні несправності, однак у чому вони полягають - досі невідомо.
Вертоліт, який зазнав аварії, регулярно здійснював рейси, перевозячи нафтовиків до платформи “Гібернія”, розташованої приблизно за 300 кілометрів від берега.
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