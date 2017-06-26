Втікача з в'язниці в штаті Арканзас спіймали через 32 роки

У місті Спрінгдейл американського штату Арканзас спіймано ув'язненого, який втік із місцевої в'язниці більше 30 років тому, пише Бі-Бі-Сі.

Стівен Дішман відбував у в'язниці в окрузі Лінкольн семирічний термін за крадіжку зі зломом. Він був засуджений у грудні 1984 року і мав право на умовно-дострокове звільнення у грудні 1987 року.

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Проте 28 травня 1985 року Дішман здійснив втечу. Всі ці 32 роки він перебував у розшуку. Зловили його в тому ж штаті, де він і відбував покарання.

Як повідомив співробітник прес-служби Департаменту виправних установ штату Арканзас, Дішман, якому зараз вже 60 років, повинен буде відсидіти у в'язниці невідбутий ним строк. Крім того, йому можуть пред'явити нові звинувачення у зв'язку з втечею.

У списку розшукуваних владою Арканзасу в даний час перебувають ще четверо ув'язнених, які втекли з в'язниць.

Згідно сайту Департаменту виправних установ штату, рекордсменом по тривалості перебування на волі після втечі є Віл Лі, засуджений за крадіжку - він втік з в'язниці 15 липня 1984 року.