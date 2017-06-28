У Венесуелі гелікоптер атакував будівлю Верховного суду

Будівлю Верховного суду Венесуели було атаковано з гелікоптера. Як повідомляє РБК з посиланням на видання Noticias 24, поліцейський гелікоптер підлетів до Верховного суду, і з нього в будинок полетіли гранати.

Читайте такожУ Венесуелі військові застосували зброю проти протестувальників біля авіабази

Очевидці в соціальних мережах стверджують, що чули вибухи, однак пізніше президент Мадуро у своєму виступі заявив, що гранати не спрацювали.

Мадуро розпорядився привести в бойову готовність ВПС країни і засоби ППО. Він назвав те, що трапилося терористичним актом.

Пізніше президент Венесуели виступив із заявою, в якій заявив, що влада не допустить ескалації насильства. Він пообіцяв, що революціонери, що діють за заповітами Уго Чавеса, не здадуться і не дозволять імперіалістам дестабілізувати країну.

"Я засуджую цей теракт, і вимагаю, щоб "Блок демократичної єдності" (опозиційна коаліція, - ред.) засудила цей напад", - цитує Мадуро ТАСС.

За словами міністра зв'язку і інформації Ернесто Вільєгас, в нападі був задіяний вкрадений у поліції гелікоптер. На фотографіях, опублікованих у місцевих ЗМІ і соціальних мережах, видно, що під час обльоту управляли летальним апаратом вивісили з нього плакат з написом "350 свобода".