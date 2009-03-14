Японія відправила свій спецназ на боротьбу з піратами

Два японські есмінці сьогодні залишили береги Японії, взявши курс до узбережжя Сомалі для боротьби з піратами.

Про це повідомило Міністерство оборони Японії, передає РІА «Новости».

Есмінці "Садзанамі" і "Самідаре", на борту яких знаходяться 400 чоловік, впродовж п`яти місяців діятимуть у рамках міжнародної антипіратської місії в районі Аденської затоки. Очікується, що кораблі досягнуть пункту призначення на початку квітня. На кораблях знаходяться патрульні вертольоти, два швидкохідні катери, а також підрозділ японського спецназу.

Наказ направити у район Африканського Рогу сили ВМФ для захисту японських суден від сомалійських піратів напередодні оголосив міністр оборони Японії Ясукадзу ХАМАДА. За словами міністра, захист життя японських громадян і їхньої власності у районі, що має важливе транспортне значення для Японії, є найважливішим обов’язком уряду.

Діяльність кораблів ВМФ Японії обмежується діючим законом, згідно з яким вони зможуть застосовувати зброю проти піратів тільки у разі прямої атаки з боку піратського судна або для забезпечення безпечної евакуації. Так само об`єктом захисту від піратів можуть стати тільки судна, що мають відношення до Японії: це японські судна або судна, на яких знаходяться японські громадяни і які перевозять вантажі японських компаній. Таким чином, навіть якщо іноземне судно проситиме про допомогу, сили самооборони не зможуть цю допомогу надати.

Я.ХАМАДА закликав до якнайшвидшого ухвалення нового закону, за яким сили самооборони, що відряджаються у проблемний район, зможуть застосовувати зброю не лише у разі прямої атаки з боку піратів, але й у випадку, якщо піратське судно продовжить наближення до японських кораблів, ігноруючи попередження. Об`єктом захисту стануть не лише японські, але й усі торгові кораблі незалежно від їх приналежності.

З грудня 2008 року в Аденській затоці проводиться операція європейських ВМС під кодовою назвою "Аталанта". На даний час у ній беруть участь військові кораблі і літаки під прапорами Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії і Греції.

Влада Сомалі не може справитися з проблемою піратства через громадянську війну, що продовжується в країні вже понад 15 років. За даними ООН, в 2008 році біля берегів Африканського Рогу було зареєстровано 120 нападів морських розбійників на торгові судна. Експерти оцінюють торішній "дохід" піратів у в 150 млн. дол.