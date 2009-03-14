G20 у Великій Британії намагається вивести з кризи світову економіку

Міністри фінансів і голови центробанків країн "великої двадцятки" (G20) зібралися сьогодні на основне засідання в рамках дводенної зустрічі фінансової "двадцятки" у Великій Британії для обговорення механізмів виведення з кризи світової економіки.

Як передає РІА «Новости», учасники зустрічі на двох пленарних робочих сесіях ставитимуть такі питання, як фіскальне стимулювання економіки, оздоровлення банківської системи, підпорядкування офшорних зон загальним правилам регулювання, реформування ключових міжнародних фінансових інститутів і боротьба з протекціонізмом.

"Я цілком упевнений, що сьогодні ми досягнемо прогресу на шляху до зустрічі лідерів і міністрів фінансів (країн G20) у Лондоні на початку квітня", - заявив, відкриваючи зустріч, канцлер Казначейства (міністр фінансів) Великій Британії Алістер ДАРЛІНГ. При цьому він закликав не очікувати від зустрічі істотних проривів, назвавши її тільки початком побудови консенсусу.

Його російський колега, віце-прем`єр, глава Мінфіну РФ Олексій КУДРІН напередодні нагадав, що робота щодо порядку денного "двадцятки" продовжуватиметься й на подальших зустрічах у цьому форматі, включаючи саміт лідерів G20 та інші заходи.

За підсумками зустрічі також очікується підписання комюніке, яке ляже в основу обговорення на Лондонському саміті глав держав і урядів 2 квітня.