Подробиці стрілянини в лікарні Нью-Йорка: одна людина загинула, шестеро поранені

Одна людина загинула і шестеро постраждали в результаті стрілянини в лікарні Bronx Lebanon у Нью-Йорку. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Сам стрілок покінчив життя самогубством, повідомив в ході відкритої прес-конференції мер Нью-Йорка Білл Де Блазіо.

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Вбитий стрільцем в ході інциденту чоловік був лікарем і працював у госпіталі, уточнив він. При цьому мер підкреслив, що інцидент не був пов'язаний з тероризмом.

Як повідомляє Associated Press, стрілець також був співробітником госпіталю. Він зайшов у будівлю лікарні, сховавши гвинтівку під свій халат. За даними джерел у правоохоронних органів, напад здійснив сімейний лікар Генрі Белло.

Як повідомляв УНІАН раніше, озброєний чоловік відкрив вогонь у приміщенні лікарні в районі Бронкс в Нью-Йорку. Інцидент стався 30 червня о 14:50 за місцевим часом.