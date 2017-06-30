У лікарні Нью-Йорка сталася стрілянина, є постраждалі
В результаті стрілянини у лікарні Нью-Йорка є постраждалі.
Озброєний чоловік відкрив вогонь у приміщенні лікарні в районі Бронкс в Нью-Йорку, передає Бі-Бі-Сі.
За попередніми даними, в результаті стрілянини є постраждалі, їх кількість уточнюється.
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Повідомляється, що стрілянину влаштував озброєний чоловік, одягнений у докторський халат.
Очевидці події пишуть у соцмережах, що медперсонал госпіталю забарикадувався в різних приміщеннях будівлі, у той час як поліція веде пошук нападника.
Як повідомляє The New York Times, щонайменше три лікарі постраждали внаслідок стрілянини.
CNN з посиланням на джерела в поліції повідомив, що стрілянину відкрив колишній співробітник цього медичного закладу. За інформацією телеканалу, він мертвий.
Район, прилеглий до лікарні, очепленbq правоохоронцями. У небі над місцем інциденту кружляють поліцейські вертольоти.