У лікарні Нью-Йорка сталася стрілянина, є постраждалі

Озброєний чоловік відкрив вогонь у приміщенні лікарні в районі Бронкс в Нью-Йорку, передає Бі-Бі-Сі.

За попередніми даними, в результаті стрілянини є постраждалі, їх кількість уточнюється.

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Повідомляється, що стрілянину влаштував озброєний чоловік, одягнений у докторський халат.

Очевидці події пишуть у соцмережах, що медперсонал госпіталю забарикадувався в різних приміщеннях будівлі, у той час як поліція веде пошук нападника.

Як повідомляє The New York Times, щонайменше три лікарі постраждали внаслідок стрілянини.

CNN з посиланням на джерела в поліції повідомив, що стрілянину відкрив колишній співробітник цього медичного закладу. За інформацією телеканалу, він мертвий.

Район, прилеглий до лікарні, очепленbq правоохоронцями. У небі над місцем інциденту кружляють поліцейські вертольоти.