У Франції через сифон для вершків ледве не загинула ще одна француженка

У Франції стався новий інцидент з несправним сифоном для вершків: мешканка Тремери (департамент Мозель) отримала поранення в ногу в результаті вибуху апарату.

Як передає «Бі-бі-сі», Еді Дюмотьє розповіла місцевому радіо, що вона готувала випічку до дня народження своєї дочки. Вона взяла сифон до рук і струснула його, після чого кришку зірвало, а апарат вилетів з її рук і застряг в стелі.

За її словами, сифон пробив у стелі дірку діаметром 15 см. "Якщо б він потрапив мені в голову, то все", - сказала жінка у розмові з радіостанцією.

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Вона не уточнила, наскільки серйозно пошкоджена в результаті її нога.

Два тижні тому інша мешканка Франції - фітнес-блогер Ребекка Бургер - загинула в результаті вибуху сифона для вершків.

Батьки дівчини повідомили, що фрагмент апарату вдарив її в груди, і вона померла від зупинки серця.

Французький рух у захист споживачів кілька років попереджав про несправність в кулінарних сифонах, які можуть становити небезпеку. Також у 2014 році з таким попередженням виступила французька влада.

Власники таких пристроїв отримували різні травми - від множинних переломів і зламаних зубів до втрати ока (в одному випадку), повідомляв споживчий журнал 60 Millions.

На тлі повідомлень про несправність щонайменше один виробник відкликав партію сифонів - 160 тисяч проданих пристроїв. Апарати повернули лише 25 тисяч чоловік.