Популярна фітнес-блогер загинула через збиті вершки

Відомий у Франції фітнес-блогер Ребекка Бургер загинула через вибух сифона для збивання вершків, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Про смерть дівчини повідомили її батьки у Facebook, розповівши, що вдома з нею стався нещасний випадок.

Пізніше попередження про небезпеку несправних сифонів-кремерів було опубліковано у її аккаунті в Instagram. Там уточнювалося, що апарат вибухнув і його фрагмент вдарив Ребекку в груди, що призвело до смерті.

Французькі ЗМІ повідомляли, що вона померла від зупинки серця після інциденту, незважаючи на надану їй медичну допомогу.

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Блогер, яка писала про фітнес і подорожі, була добре відома у Франції, у неї було близько 55 тисяч підписників у Facebook і 154 тисячі - в Instagram.

Кулінарний сифон працює, впорскуючи оксид азоту або вуглекислий газ в металевий контейнер. У результаті всередині балончика створюється високий тиск, необхідний для газування води, маринування, або виготовлення кондитерських виробів.

Рух на захист прав споживачів у Франції протягом кількох років попереджав читачів про несправність у сифонах, які потенційно можуть становити небезпеку.

Власники пристроїв отримували різні травми - від зламаних зубів і шуму у вухах до множинних переломів і, в одному випадку, втрати ока, повідомляє журнал 60 Millions. Однак видання зазначає, що нові прилади, виготовлені після 2015 року, поки виглядають безпечними.

У 2013 році жертва сифона, що вибухнув, розповіла радіо RTL: "Я зламала шість ребер і грудину. У лікарні мені сказали, що якби удар і вибух припали на область серця, я була б уже мертва".

Число подібних інцидентів настільки велике, що в 2014 році французька влада випустила попередження, де зазначалося, що нещасний випадок може статися в будь-який момент, навіть після кількох років використання приладу.

Щонайменше один виробник відкликав свої пристрої - однак через рік лише 25 тисяч чоловік повернули сифони, хоча куплено було 160 тисяч, передає Le Parisien.