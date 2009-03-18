Медведєв зрівнявся за популярністю з Еді Мерфі

Інтерв`ю президента Росії Дмитра Медведєва, що транслювалося 15 березня на "Першому каналі", за рейтингом популярності зрівнялося з комедією Еді Мерфі, що йшла на СТС, повідомляє "Коммерсант" з посиланням на дані компанії TNS Russia.

Фільму Еді Мерфі "Поїздка до Америки" віддали перевагу 13,9 відсотка телеглядачів Москви, тоді як відповіді президента Росії на запитання про кризу, проблеми освіти і боротьбу з корупцією зацікавили 13,8 відсотка аудиторії.

Лента.ру