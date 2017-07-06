У Гамбурзі сталися сутички між поліцією і демонстрантами (фото)

22:01, 06 липня 2017
Світ
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Правоохоронці ФРН застосували перцевий спрей і водомети проти протестувальників.

REUTERS

У Гамбурзі між німецькою поліцією та протестувальниками проти проведення саміту G20 сталися сутички.

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Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що група демонстрантів, одягнених в чорне, почала кидати пляшки та інші предмети в поліцію.

У зв'язку з цим правоохоронці ФРН застосували перцевий спрей і водомети проти протестувальників.

Поліція очікує, що в Гамбург прибудуть близько 100 тис. протестувальників з усієї Європи.

На їхню думку, «велика двадцятка» не може вирішити багато проблем, що загрожують безпеці у світі. Більшість мітингувальників виступають проти капіталізму.

REUTERS

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Теги: #саміт G20 у Гамбурзі#протести в Гамбурзі