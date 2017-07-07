Протести в Гамбурзі: у зіткненнях з протестувальниками постраждали 74 поліцейських

В ході зіткнень з протестуючими в Гамбурзі 74 поліцейських отримали різні поранення.

Як повідомляє DW.com, троє з правоохоронців доставлені в лікарню. Зокрема, один поліцейський отримав пошкодження ока в результаті вибуху поблизу петарди.

Дані про кількість постраждалих демонстрантів поки немає.

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Як повідомляв УНІАН, у Гамбурзі, напередодні саміту G20, група демонстрантів, одягнених в чорне, почала кидати пляшки та інші предмети в поліцію. У зв'язку з цим правоохоронці ФРН застосували перцевий спрей і водомети проти протестувальників.

Поліція очікує, що в Гамбург прибудуть близько 100 тис. протестувальників з усієї Європи.