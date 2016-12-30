Посольство США прокоментувало наміри Росії видворити 35 американських дипломатів
До посольства США в Росії поки не надходило жодних офіційних документів від МЗС РФ щодо оголошення 35 американських дипломатів персонами нон ґрата.
Про це повідомила прес-аташе посольства США Марія Олсон, передає РБК.
За її словами, про пропозицію глави російського МЗС Сергія Лаврова вислати з країни 31 співробітника посольства США і чотирьох співробітників Генконсульства в Санкт-Петербурзі вона дізналася зі ЗМІ. На думку Олсон, це очевидно дзеркальні заходи.
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"Ви, можливо, знаєте про рішення Держдепу США минулого вечора (оголосити 35 російських працівників диппредставництв персонами нон ґрата в США. — Ред.)", — сказала прес-аташе.
За її словами, ймовірно, це відповідь російської влади на цю заяву, додала вона.
Раніше МЗС РФ внесло пропозиції президенту Росії Володимиру Путіну оголосити 35 американських дипломатів у Росії персонами нон ґрата.