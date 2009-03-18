Сьогоднішня угода України та Японії - перша в світі "Зелена інвестиція"

Договір про продаж Японії квот України на викид парникових газів у розмірі 30 млн. одиниць став першим у світі подібним документом, підписаним за схемою Зелених інвестицій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам повідомив голова організації з питань розробки нових енергетичних і промислових технологій Японії Сеїджі МУРАТА.

Він відзначив, що раніше Японія проводила такі операції, проте за іншими схемами.

У свою чергу, голова Національного агентства екологічних інвестицій України Ігор ЛУПАЛЬЦОВ уточнив, що згідно з угодою Україна зможе розпоряджатися коштами від цієї угоди, які надходитимуть до бюджету, впродовж двох років – по 15 млн. одиниць щорічно. У випадку, якщо японська сторона виявить, що кошти використовуються не за цільовим призначенням і не для впровадження енергозберігаючих технологій та охорони навколишнього середовища, одержані кошти доведеться повернути. А якщо обидві сторони будуть задоволені співпрацею, то Україна зможе продовжити продаж своїх квот, відзначив І.ЛУПАЛЬЦОВ.

Він також повідомив, що на сьогодні на різних стадіях готовності перебувають близько 400 проектів, які планується реалізувати за рахунок коштів, одержаних від продажу Японії квот на викид парникових газів.

«Після підписання цього договору ми сідаємо з паном С.МУРАТА і затверджуємо список тих проектів, які влаштують японську сторону. Уряд Японії зрештою в 2012 році має сказати – так, то, куди ви витратили гроші, ті проекти, які ви виконали, вони справді поліпшили екологічну обстановку, скоротили викиди парникових газів. І якщо цього не буде – ці гроші доведеться повернути», – наголосив І.ЛУПАЛЬЦОВ.

Він також повідомив, що на сьогодні в Україні пріоритетними є проекти з модернізації підприємств теплокомуненерго і переведення їх на альтернативні види палива.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня Україна підписала з Японією договір про продаж 30 мільйонів одиниць своїх квот на викид вуглекислого газу. Церемонія підписання відбулася в Секретаріаті Кабінету Міністрів України в присутності прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Відповідні документи підписали голова Національного агентства екологічних інвестицій Ігор ЛУПАЛЬЦОВ, посол Японії в Україні Тадаші ІДЗАВА і голова організації з питань розробок нових енергетичних і промислових технологій Японії Сеїджі МУРАТА.

Як уточнили УНІАН у Національному агентстві екологічних інвестицій, Україна має у своєму розпорядженні квоту на викид парникових газів в атмосферу в розмірі 4,5 млрд. одиниць на 5 років. При цьому використовує 2,8 млрд. одиниць. За 5 років Україна може продати 450 млн. одиниць квот.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО 13 лютого заявила, що Україна може розраховуватись за українсько-японські інвестиційні програмами своїми квотами на викиди вуглекислого газу.

Довідка УНІАН. Україна ратифікувала Кіотський протокол в 2004 році. В рамках протоколу існує поняття так званих гнучких механізмів, серед яких для України привабливими є два, – торгівля викидами й проекти спільного впровадження, які дають змогу одержувати доходи від продажу квот.

Продаж частини своєї квоти передбачає продаж "надлишків" тим країнам, які перевищують рівень власної квоти викидів. На сьогодні основним "проблематичним" газом є СО2, тому торгівля саме квотами вуглекислого газу здатна принести найбільшу вигоду.