Україна продала Японії свої квоти на викид вуглекислого газу

Україна підписала договір з Японією про продаж 30 мільйонів одиниць своїх квот на викид вуглекислого газу.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія підписання пройшла сьогодні в Секретаріаті Кабінету Міністрів України у присутності прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Відповідні документи було підписано головою Національного агентства екологічних інвестицій Ігорем ЛУПАЛЬЦЕВИМ, послом Японії в Україні Тадаші ІДЗАВА і головою організації з питань розробок нових енергетичних і промислових технологій Японії Сеїджі МУРАТА.

Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що з підписання сьогоднішніх документів починається стратегічна співпраця між Україною і Японією в напрямі модернізації і реконструкції багатьох сфер виробництва за рахунок одержаних від продажу квот коштів.

Вона також наголосила, що одержані кошти дадуть змогу модернізувати промисловість України у напрямі скорочення забруднень навколишнього середовища. При цьому жодна із сторін не назвала суми операції, зіславшись на конфіденційність інформації.

Зі свого боку посол Японії в Україні відзначив важливість проведення в Україні активної політики поліпшення екологічного клімату шляхом використання нових джерел енергії і енергозберігаючих технологій.

«На шляху впровадження таких технологій велику роботу повинні провести українське агентство екологічних інвестицій і наша організація НЕДО (урядова японська організація, якій надано право брати участь у переговорах з питань купівлі-продажу певного обсягу одиниць встановленої кількості (ААU) з метою обговорення з Національним агентством екологічних інвестицій ціни та обсягів ААU - УНІАН)», - сказав посол.

Як уточнили УНІАН у Національному агентстві екологічних інвестицій, Україна має у своєму розпорядженні квоту на викид парникових газів в атмосферу в розмірі 4,5 млрд. одиниць на 5 років. При цьому використовує 2,8 млрд. одиниць. За 5 років Україна може продати 450 млн. одиниць квот.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО 13 лютого заявила, що Україна може розраховуватись за українсько-японські інвестиційні програми своїми квотами на викиди вуглекислого газу.

Довідка УНІАН. Україна ратифікувала Кіотський протокол в 2004 році. В рамках протоколу існує поняття так званих гнучких механізмів, серед яких для України привабливими є два, – торгівля викидами і проекти спільного впровадження, які дозволяють одержувати доходи від продажу квот.

Продаж частини своєї квоти передбачає продаж "надлишків" тим країнам, які перевищують рівень власної квоти викидів. На сьогодні основним "проблематичним" газом є СО2, тому торгівля саме квотами вуглекислого газу здатна принести найбільшу вигоду.