Екс-глава британської спецслужби: джерелом кібератак є діяльність держорганів РФ

Російська влада може покласти край кібератакам, заявив в інтерв'ю Бі-бі-сі колишній голова Центру урядового зв'язку Великобританії (GCHQ) Роберт Хенніген. GCHQ займається радіоелектронною розвідкою і забезпечує захист інформації державних органів Великобританії.

Читайте такожРосію підозрюють в хакерських атаках на ядерні об'єкти в США - BloombergНа думку Хеннігена, не за всіма кібернападами останнього часу стоїть російська влада, однак джерелом нападів все одно є діяльність державних органів. "Там існує часткове змішання державних структур та організованої злочинності у надзвичайно корумпованій системі, яка заохочує розквіт злочинної діяльності", - сказав він.

Відповідаючи на питання про те, як можна протистояти загрозам, Хенніген заявив, що це необов'язково повинні бути контратаки в кіберпросторі. "До цього, можливо, доведеться вдатися в майбутньому, і американці вже обговорювали це питання, але це можуть бути санкції та інші подібні заходи, спрямовані на те, щоб встановити чіткі "червоні лінії", щоб дати зрозуміти, що подібна поведінка є неприйнятною", - сказав він.

Восени 2016 року британські спецслужби заявили, що російські хакери намагалися атакувати сайти уряду і телекомпаній країни. Повідомлялося, що Центр урядового зв'язку Великобританії зміг нейтралізувати дії хакерів. Вважається, що атаки були організовані групою Fancy Bears, яка, ймовірно, має відношення до російської розвідки.

Крім цього, Росію звинуватили в спробахз допомогою кібератак вплинути на хід виборчої кампанії в США, а також можливе втручання в європейські вибори. Росія відкидає всі звинувачення.