РосЗМІ повідомили про плани Кремля вислати 30 американських дипломатів

Москва визначилася з відповідними заходами на адресу Вашингтона в питанні з закриттям заміських резиденцій посольства Росії в штатах Нью-Йорк і Меріленд.

Про це повідомляє газета "Известия" з посиланням на джерело в міністерстві закордонних справ Росії.

29 грудня 2016 року США прийняли рішення про висилку 35 російських дипломатів і закриття двох російських дипмісій у відповідь "на кампанію щодо утисків американських дипломатів у Москві".

29 червня 2017 року газета Guardian повідомила, що президент США Дональд Трамп доручив підготувати список поступок, на які можуть піти США у відносинах з Росією, в тому числі серед можливих варіантів значиться повернення "дипломатичних дач" в Нью-Йорку та Меріленді.

Про те, що офіційний Вашингтон не має наміру знімати арешт з російської власності на території США, виданню раніше розповіло джерело.

Так, в якості дзеркальних заходів Москва планує вислати близько 30 американських дипломатів і накласти арешт на об'єкти американської власності в Росії – дачу в Срібному Бору та складське приміщення в Москві. "Известия" пишуть, що резиденцію посла США "Спасо-хаус" і посольську англо-американську школу в Санкт-Петербурзі чіпати не планують.

Співрозмовник видання розповів, що існує попередня домовленість про зустріч заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова і першого заступника держсекретаря США Томаса Шеннона. Однак якщо компроміс не буде знайдений, Москва піде на такі заходи.