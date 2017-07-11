У Туреччині відбулись нові затримання на фоні проведення жалобних заходів

У Туреччині у вівторок, 11 липня, видали 105 ордерів на арешти працівників сфери інформаційних технологій. Про це повідомила державна інформагенція Anadolu, як пише DW.

Їх підозрюють у зв’язках з рухом проповідника Фетхуллаха Гюлена та допомозі в організації минулорічної спроби перевороту в Туреччині. Як один із доказів проти них влада наводить використання зашифрованого месенджера ByLock, в якому вона вбачає основний комунікаційний засіб організаторів путчу. Близько половини осіб, на арешт яких видали ордери, вже затримано. Серед затриманих є колишні співробітники наукового центру Tubitak.

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Це вже друга хвиля виданих ордерів на арешт у Туреччині лише цього тижня. У понеділок, 10 липня, ЗМІ повідомляли про 72 ордери щодо університетських співробітників. Цими днями в Туреччині проходять поминальні заходи за загиблими під час провальної спроби перевороту, яка відбулася у липні 2016 року. Тоді загинули загалом близько 250 осіб. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і прем'єр-міністр Біналі Їлдирим відвідали цвинтар у Стамбулі, на якому поховано частину загиблих. У мечетях по всій країні зачитуються молитви на згадку про жертв путчу, пише інформагенція AP.

Як повідомлялося, Анкара покладає відповідальність за минулорічну спробу перевороту на рух проповідника Фетхуллаха Гюлена, який проживає в США. Через підозри у зв'язках із рухом Гюлена Туреччиною прокотилися хвилі затримань і звільнень. Загалом за рік було затримано близько 50 тисяч осіб, ще 150 тисяч було звільнено з державної служби.