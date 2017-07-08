Ердоган звинуватив активістів Amnesty International у підготовці нового держперевороту

Президент Туреччини Тайіп Ердоган звинуватив активістів міжнародної правозахисної організації Amnesty International у підготовці нового держперевороту в країні, пославшись на дані розвідки, повідомляє РИА Новости.

Раніше Amnesty International зажадала звільнити директора по Туреччині Іділь Есер та інших активістів організації, затриманих 5 липня на Принцевих островах у районі Стамбула.

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На прес-конференції після закінчення саміту G20 в Гамбурзі один з журналістів нагадав Ердогану, що Amnesty International захищала його, коли у 1997 році тодішня турецька влада заарештувала його на чотири місяці, і закликав захистити затриманих активістів правозахисної організації.

"Мене посадили за те, що я прочитав вірша. Чому їх затримали - не заарештували, а поки затримали? За відомостями розвідки, вони зібралися в готелі на острові Бююкада, щоб обговорити якесь продовження спроби перевороту. Тому наша поліція їх і затримала. Зараз їхню справу буде розглядати суд, я не знаю, що з'ясується в результаті розслідування", - заявив Ердоган.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня в міжнародній правозахисній організації Amnesty International заявили про затримання турецькою поліцією директора відділення цієї організації в Туреччині Іділь Есер, а також ще 7 правозахисників, серед яких громадяни Німеччини та Швеції. Правозахисники проводили семінар для своїх колег.

Також повідомлялося, що близько місяця тому за безпідставними обвинуваченнями затримали голову правління Amnesty International Туреччини Танера Кіліча.

Довідка УНІАН. У липні 2016 року в Туреччині було припинено спробу військового перевороту, під час зіткнень було вбито 248 осіб.

Після придушення путчу по країні прокотилася хвиля арештів, під час яких були взяті під варту близько 50 тисяч осіб. Майже 150 тисяч осіб звільнили з роботи або тимчасово відсторонили від виконання обов'язків. Також було закрито низку опозиційних ЗМІ.