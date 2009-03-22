У Парижі побилися прихильники і противники Папи римського
19:21, 22 березня 2009Світ
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Троє були арештовані
В неділю у Парижі біля собору Паризької Богоматері відбулися зіткнення між прихильниками крайньо правих рухів і активістами, які зібралися, щоб виступити із засудженням думки Папи римського про роль презервативів в боротьбі зі СНІДом. Крайні праві несли плакат «Залиште мого Папу римського у спокої», передає Reuters.
Як повідомили в поліції, в результаті бійки постраждала одна людина і троє були арештовані.
Папа римський Бенедикт XVI під час свого африканського турне заявив, що використання презервативів не є вирішенням проблеми поширення СНІДу.
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