Встановлено світовий рекорд з довжини черги в туалет
19:58, 22 березня 2009Світ
1420 0
Але ніхто ним так і не скористався
В неділю в Брюсселі був встановлений світовий рекорд із довжини черги в туалет – 756 осіб. Акція була спеціально організована ЮНІСЕФ – дитячим фондом ООН щоб привернути увагу до проблем браку чистої води в країнах третього світу, передає Reuters.
Як повідомив один з організаторів акції, щодня від браку води в світі вмирає близько 5 тис. дітей.
Він додав, що ніхто з тих, що вишикувався у чергу в туалет ним так і не скористався.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter