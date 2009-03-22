Встановлено світовий рекорд з довжини черги в туалет

В неділю в Брюсселі був встановлений світовий рекорд із довжини черги в туалет – 756 осіб. Акція була спеціально організована ЮНІСЕФ – дитячим фондом ООН щоб привернути увагу до проблем браку чистої води в країнах третього світу, передає Reuters.

Як повідомив один з організаторів акції, щодня від браку води в світі вмирає близько 5 тис. дітей.

Він додав, що ніхто з тих, що вишикувався у чергу в туалет ним так і не скористався.

Газета.ру