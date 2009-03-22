У румунській частині Дунаю потонула баржа залізної руди

У румунській частині Дунаю в неділю затонула баржа з вантажем залізної руди, що належала Болгарії.

Як передає румунський телеканал Realitatea, постраждалих в результаті інциденту не було.

Баржа, що прямувала до Сербії, з невідомої причини налетіла на скелю неподалік міста Турну-Северин на південному заході країни. При цьому в річку потрапили близько 2-х тисяч тон залізної руди, після чого на поверхні води з`явилася червона плівка площею 4 тис. квадратних метрів.

Обставини події та її екологічні наслідки з`ясовуються, розслідування веде спеціальна комісія. По одній з перших версій, інцидент був викликаний несподівано низьким рівнем води в цьому районі.

Як стверджують фахівці, подібні випадки в цій частині річки вкрай рідкісні, за останнє десятиліття було лише три подібні випадки.