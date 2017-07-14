Трамп заявив про готовність запросити Путіна в Білий дім

Президент США Дональд Трамп заявляє, що він запросить президента Росії Володимира Путіна в Білий дім, але тільки у "потрібний час".

"Я не думаю, що наразі потрібний час, але відповідь - так, я запросив би", - сказав Трамп журналістам на борту літака дорогою до Франції, слова якого передає The Hill.

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За словами американського президента, йому не складно було б відповісти на це питання "ні", але, на його думку, діалог між країнами треба підтримувати. "Якщо ви не підтримуєте діалог, ви дурні", - заявив Трамп.

Нагадаємо, перша особиста зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним відбулася 7 липня в рамках саміту G20 в Гамбурзі.

Як повідомляв УНІАН, зустріч Трампа і Путіна відбулася 7 липня у рамках саміту G20. Переговори президентів тривали майже 2,5 години. Вони обговорювали створення зон деескалації в Сирії, ситуацію в Україні, санкції і кібербезпеку.