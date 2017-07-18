В Альпах знайшли тіла подружжя, яке зникло 75 років тому

В Альпах на танучому льодовику знайшли замерзлі тіла швейцарської пари, яка зникла безвісти 75 років тому. Про це з посиланням на швейцарські ЗМІ повідомляє Reuters.

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Марселін і Франсін Дюмулин, батьки семи дітей, вирушили подоїти корів на лузі над Чандоліном в кантоні Вале 15 серпня 1942 року і зникли.

"Ми провели все своє життя в пошуках. Ми думали, що повинні поховати їх так, як вони того заслуговують. Після 75 років очікування ця новина дає мені глибоке почуття спокою ", - розповіла 79-річна наймолодша дочка Марселін Удрі-Дюмулін лозаннській щоденній газеті Le Matin.

У заяві, опублікованій вночі, кантональна поліція Вале повідомила, що минулого тижня працівник на льодовику Цанфлеуран біля гірськолижного витягу над курортом Ле-Діаблере на висоті 2615 метрів виявив два тіла з документами, що засвідчують особу. Також буде проведено ДНК-тест.

"Тіла лежали поруч одне з одним. Це чоловік і жінка в одязі періоду Другої світової війни", - пояснив Бернард Чананн, директор Glacier 3000.

"Вони прекрасно збереглися в льодовику, а їхнє майно лишилось неушкодженим. Ми припускаємо, що вони, можливо, потрапили в тріщину, де залишались протягом десятиліть. Коли льодовик відступив, тіла опинилися на поверхні", - сказав він щоденній газеті Tribune de Geneve.

40-річний Марселін Дюмулін був шевцем, а 37-річна Франсін - вчителькою. У них залишилося п'ятеро синів і двоє дочок.