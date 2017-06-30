Від Антарктиди відколюється айсберг розміром з половину Закарпаття - науковці

Науковці з'ясували, що розлом в антарктичному льодовику Ларсена збільшується все швидше.

Айсберг може відколотися від льодовика протягом найближчих днів або тижнів, повідомляє Новое время з посиланням на Live Science.

Очікується, що площа відокремленої частини льодовика може скласти понад 6 тисяч квадратних кілометрів, близько 10% загальної площі льодовика. Іншими словами крижана брила буде розміром з половину Закарпатської області або зі штат Делавер.

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"Айсберг залишається прикріпленим до шельфового льодовика, але його зовнішній кінець рухається на максимальній швидкості з усіх, коли-небудь зафіксованих на цьому крижаному шельфі", - пишуть дослідники.

Судячи за даними з супутника ЄКА Sentinel-1, у період з 24 червня по 28 червня швидкість розриву збільшилася втричі.

Науковці відстежували тріщину в льодовику Ларсена, яка постійно збільшується, починаючи з 2014 року. На початку грудня 2016 року, тріщина була приблизно 112 км в довжину. Шість тижнів тому, цей показник досяг 175 км в довжину і продовжує збільшуватися. У травні в льодовику з'явилася нова тріщина, а основна припинила збільшуватися в довжину, зате зростає по ширині.