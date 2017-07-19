У Литві мер вибачився за зустріч школярів із російськими байкерами-пропагандистами

У Литві мер міста Плунге Аудорюс Клішоніс вибачився за візит російських «Нічних вовків» до табору у підмосковному Красногорську, де відпочивали литовські діти. Відповідне повідомлення поширила партія, до якої належить очільник міста, передає Delfi.

"Я вибачаюся в зв'язку з тим, що діти Плунге і їхні літні канікули були вплутані в захід з явно пропагандистськими ознаками", - ідеться у заяві мера.

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Повідомляється, що мер назвав помилкою візит підтримуваних Кремлем байкерів, який навіть не був передбачений програмою. Відомо, що «Нічні вовки» приїхали до дитячого табору після того, як діти відвідали музей Великої Вітчизняної війни.

Дізнавшись про це, спікер Сейму Литви Вікторас Пранцкетіс розкритикував такий візит та заявив, що «м'яка сила Росії шукає будь-які способи впливати на громадян Литви, щоб вони стали вірити в те, чого хочеться Росії".

Як повідомляв УНІАН раніше, у латвійській столиці Державна служба якості освіти оштрафувала Даугавгрівську середню школу за те, що під час іспиту із математики вчителі давали роз’яснення учням російською мовою. Про це повідомляє Delfi. Зазначається, що таке порушення помітив інспектор служби, адже іспити в Латвії повинні проходити латиською мовою.