Берлусконі: світова криза - це "американський вірус"

Прем`єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі назвав фінансову кризу "американським грипом, вірусом, що вразив здорове тіло" італійської економіки. Таку заяву Берлусконі зробив, виступаючи в ролі машиніста нового високошвидкісного потягу "Червона стріла", який зв`яже острів Сицилія з Апеннінським півостровом.

"Це американський грип, цей вірус потрапив до нас з Америки і вразив здорове тіло. Ми всі намагаємося справитися з ним", - передає слова італійського прем`єр-міністра Reuters.

На думку С.Берлусконі, Італія невдовзі відновиться після кризи завдяки своїй здоровій банківській системі і низькому рівневі заборгованості, проте закликав своїх співвітчизників працювати наполегливіше.

Економічні експерти чекають зниження ВВП Італії в 2009 р. на 3%.

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