Голова Пентагону не вірить у смерть лідера ІД аль-Багдаді

23:47, 21 липня 2017
Світ
158 0

Голова Пентагону не вірить у смерть лідера "Ісламської держави" аль-Багдаді.

Абу Бакра аль-Багдади / REUTERS

Міністр оборони США Джеймс Меттіс вважає, що лідер угруповання "Ісламська держава" Абу Бакр аль-Багдаді ще живий, передає Бі-Бі-Сі.

"Я думаю, він живий, і я повірю в протилежне, коли ми будемо знати, що ми вбили його. Поки ж ми виходимо з того, що він живий, і продовжуємо полювання за ним", - заявив Меттіс.

Читайте такожКурди стверджують, що лідер бойовиків ІДІЛ аль-Багдаді живий

Як повідомляв УНІАН, міністерство оборони РФ перевіряє інформацію про загибель лідера угруповання "Ісламська держава" Абу Бакра аль-Багдаді в результаті удару російської авіації по південному передмісті Ракки, який був здійснений в кінці травня.

Однак, міжнародна коаліція під егідою США не змогла підтвердити інформацію про загибель лідера терористів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #ліквідація ватажків ІД#смерть лідера ІД#загибель аль-Багдаді