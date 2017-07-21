Голова Пентагону не вірить у смерть лідера ІД аль-Багдаді

Міністр оборони США Джеймс Меттіс вважає, що лідер угруповання "Ісламська держава" Абу Бакр аль-Багдаді ще живий, передає Бі-Бі-Сі.

"Я думаю, він живий, і я повірю в протилежне, коли ми будемо знати, що ми вбили його. Поки ж ми виходимо з того, що він живий, і продовжуємо полювання за ним", - заявив Меттіс.

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Як повідомляв УНІАН, міністерство оборони РФ перевіряє інформацію про загибель лідера угруповання "Ісламська держава" Абу Бакра аль-Багдаді в результаті удару російської авіації по південному передмісті Ракки, який був здійснений в кінці травня.

Однак, міжнародна коаліція під егідою США не змогла підтвердити інформацію про загибель лідера терористів.