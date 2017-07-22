Трамп вимагає від Ірану звільнити затриманих громадян США

Президент США Дональд Трамп вимагає від Ірану звільнити затриманих американських громадян.

У разі невиконання вимоги він ініціює "нові серйозні наслідки" для Тегерану, йдеться в заяві Білого дому.

"Останні 40 років Іран використовував затримання і захоплення заручників як інструмент державної політики. Ця практика продовжується і до сьогодні: нещодавно американський громадянин Сіюе Ван був засуджений до десяти років в'язниці", - йдеться в тексті заяви.

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Зокрема, Трамп вимагає звільнити колишнього співробітника правоохоронних органів США Роберта Левінсона і бізнесменів Сіамака і Бакера Намаз, звинувачених у шпигунстві.

Також Білий дім зажадав від Ірану забезпечити належні умови для всіх американських громадян, які перебувають в ув'язненні.

"Президент Трамп готовий ініціювати нові серйозні наслідки для Ірану, якщо всі несправедливо затримані громадяни США не будуть звільнені", - зазначено в заяві.

Як повідомляв УНІАН, Вашингтон ввів нові санкції проти 18 фізичних і юридичних осіб з Ірану. Відзначається, що нові санкції не пов'язані з ядерною програмою Ірану.

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Водночас, президент Ірану Хасан Роухани назвав нові санкції з боку США, введені проти Тегерана, порушенням міжнародних угод.