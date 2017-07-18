США ввели нові санкції проти Ірану

Вашингтон ввів нові санкції проти 18 фізичних та юридичних осіб з Ірану. Про це пише The Associated Press.

Зазначається, що нові санкції не пов’язані з ядерною програмою Ірану. Зокрема, до санкційного списку потрапили 5 осіб, які допомагали армії Ірану та іранському Корпусу вартових ісламської революції, а також 3 особи, які допомагали транснаціональній кримінальній групі людям. До списку також потрапили ще дві юрособи, пов'язані з програмою балістичних ракет Ірану.

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Санкції заморожують активи юридичних і фізичних осіб в США і забороняють американцям мати з ними справу.

Як повідомляв УНІАН раніше, Вашингтон мав намір ввести нові санкції проти Тегерана у зв'язку з його ракетною програмою, а також "ворожою діяльністю" в регіоні.

"Ми вводимо нові санкції, щоб залучити Іран до відповідальності за його поведінку на цілому ряді напрямків, зокрема в плані ракет", - заявив представник адміністрації президента США і зазначив, що нові санкції не матимуть відношення до Спільного всеосяжного плану дій (СВПД), який був підписаний з Іраном міжнародним співтовариством два роки тому, в тому числі - з США.