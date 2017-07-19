Тегеран різко розкритикував нові санкції США

Президент Ірану Хасан Роухані вважає запроваджені напередодні нові обмежувальні заходи з боку США проти Тегерана порушенням міжнародних угод.

Про це він заявив у середу, 19 липня, передає Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

Роухані переконаний, що нові санкції США суперечать міжнародній угоді щодо іранської ядерної програми та порушують її. "Деякі дії американців суперечать духу угоди та навіть самій угоді", - сказав Роухані. За його словами, Тегеран захищатиметься від цих планів та дій.

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Крім того, президент Ірану звинуватив американців у змові проти його країни. На переконання Роухані, мета США - щоб Іран визнав невиконання своїх зобов'язань. Роухані наголосив, що Тегеран "постійно виконує свої міжнародні зобов'язання" й робитиме це надалі.

Як повідомляв УНІАН, Вашингтон ввів нові санкції проти 18 фізичних та юридичних осіб з Ірану. Зазначається, що нові санкції не пов’язані з ядерною програмою Ірану.

Санкції заморожують активи юридичних і фізичних осіб в США і забороняють американцям мати з ними справу.