Тегеран різко розкритикував нові санкції США
Роухані переконаний, що нові санкції США суперечать міжнародній угоді щодо іранської ядерної програми та порушують її.
Президент Ірану Хасан Роухані вважає запроваджені напередодні нові обмежувальні заходи з боку США проти Тегерана порушенням міжнародних угод.
Про це він заявив у середу, 19 липня, передає Deutsche Welle з посиланням на Reuters.
Роухані переконаний, що нові санкції США суперечать міжнародній угоді щодо іранської ядерної програми та порушують її. "Деякі дії американців суперечать духу угоди та навіть самій угоді", - сказав Роухані. За його словами, Тегеран захищатиметься від цих планів та дій.
Читайте такожСША закликали до тиску на Іран через "неприйнятну" поведінку
Крім того, президент Ірану звинуватив американців у змові проти його країни. На переконання Роухані, мета США - щоб Іран визнав невиконання своїх зобов'язань. Роухані наголосив, що Тегеран "постійно виконує свої міжнародні зобов'язання" й робитиме це надалі.
Як повідомляв УНІАН, Вашингтон ввів нові санкції проти 18 фізичних та юридичних осіб з Ірану. Зазначається, що нові санкції не пов’язані з ядерною програмою Ірану.
Санкції заморожують активи юридичних і фізичних осіб в США і забороняють американцям мати з ними справу.