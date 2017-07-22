Шторм у Новій Зеландії: у країні мобілізували війська для надання екстреної допомоги постраждалим

У найбільшому місті на південному острові Нової Зеландії оголосили надзвичайний стан. Приводом став сильний шторм, який досяг вже сотні будинків, жителів яких евакуювали через острівну частину Тихого океану. Реагуючи на ситуацію, влада країни закликали солдатів національних військ надати допомогу, передає Reuters.

За інформацією видання, збройні сили мобілізували додаткові війська для надання екстреної допомоги. Зокрема, задіяно близько дюжини вантажівок і 140 співробітників для допомоги в порятунку місцевих мешканців.

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Близько 1,5 тис. осіб у поселеннях на півночі були змушені залишити свої будинки. Мешканців понад сотні будинків евакуювали за межі Данідіна, другого за величиною міста на півдні острова.

Аварійні служби тепер зосереджені на річці Таієрі біля Данідіна, після прогнозів, що сьогодні вона досягне майже рекордних рівнів.

"Мої рекомендації тим, хто постраждав від погодних явищ на південному острові. Будь ласка, дотримуйтесь офіційних порад і подбайте один про одного", - написав прем'єр-міністр Нової Зеландії Білл Ангел у соціальних мережах.