Сирійські війська вийшли до південного берегу Євфрату

Сирійська армія і загони народного ополчення в суботу, 22 липня, вибили терористів з населених пунктів Дахіля і Ес-Сабхі на схід від Ракки, де знаходиться форпост «Ісламської держави», як повідомляє ТАСС.

В результаті війська вийшли до південного берега річки Євфрат і загрожують бандам ІД, які взялив осаду Дейр-ез-Зор, який розташований в 420 кілометрах від Дамаска.

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Звільнені селища Дахіля і Ес-Сабхі знаходяться поблизу від газового родовища Сабхаві, повернутого під контроль урядових сил.

Армія і ополченці з початку липня звільнили понад 40 нафтових і газових об'єктів в Сирійській пустелі на південь від Ракки. Серед них нафтові поля Дабсан, Дайлаа, Румейлан, Ес-Саура і Ель-Ваххаб. Терористи при відступі підірвали частину свердловин.