Іран розроблятиме нові бойові ракети

10:06, 23 липня 2017
Світ
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Іран оголосив про початок нового ракетного проекту попри загострення відносин зі США.

Ілюстрація REUTERS

Міністр оборони країни Хосейн Дехган заявив на урочистій церемонії, що починається виробництво ракети "Сайяд-3", дальність польоту якої становитиме 27 кілометрів. За словами міністра, вона зможе вражати бойові літаки, "безпілотники", крилаті ракети і вертольоти, передає Радіо Свобода з посиланням на іранські ЗМІ.

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Минулого тижня США запровадили нові санкції проти 18 компаній і фізичних осіб, причетних до іранської програми розробки балістичних ракет.

Вашингтон заявив, що "згубні дії" Тегерана на Близькому Сході можуть звести нанівець результати ядерної угоди 2015 року. Тоді 6 провідних світових держав, включаючи США, погодилися послабити чи скасувати санкції проти Ірану в обмін на згортання його ядерної програми.

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Теги: #санкції проти Ірану#ракети Ірану#новий ракетний проект Ірану