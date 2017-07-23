Іран розроблятиме нові бойові ракети

Міністр оборони країни Хосейн Дехган заявив на урочистій церемонії, що починається виробництво ракети "Сайяд-3", дальність польоту якої становитиме 27 кілометрів. За словами міністра, вона зможе вражати бойові літаки, "безпілотники", крилаті ракети і вертольоти, передає Радіо Свобода з посиланням на іранські ЗМІ.

Читайте такожТегеран різко розкритикував нові санкції США

Минулого тижня США запровадили нові санкції проти 18 компаній і фізичних осіб, причетних до іранської програми розробки балістичних ракет.

Вашингтон заявив, що "згубні дії" Тегерана на Близькому Сході можуть звести нанівець результати ядерної угоди 2015 року. Тоді 6 провідних світових держав, включаючи США, погодилися послабити чи скасувати санкції проти Ірану в обмін на згортання його ядерної програми.