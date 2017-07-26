Смертельна гра "синій кит" дісталася Німеччини

У Баварії зафіксували кілька випадків участі підлітків у смертельній грі "синій кіт". Через це поліція міста Бамберг випустила звернення до батьків учнів місцевих шкіл з попередженням про появу в міських освітніх установах гри, схиляє підлітків до суїциду. Про це повідомляє Deutsche Welle.

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Прес-секретар поліцейського управління Верхньої Франконії Петер Мюллер 26 липня підтвердив, що "кілька окремих випадків" залучення підлітків в гру виявлено в Бамберзі. За його словами, це "новий у Німеччині феномен".

На відміну від СНД, в Німеччині гра розповсюджується через месенджер WhatsApp.

"Спочатку підлітки отримують у WhatsApp повідомлення з попередженням про гру. Якщо вони його відкриють, то отримають доступ до "Синього кита". Гра складається з 50 завдань, які стають все більш небезпечними і складними і все більше залучають в ігровий процес. Якщо перші завдання можуть бути відносно нешкідливими, то останнім є самогубство гравця", - пише бамбергская поліція.

Батьків закликають поговорити з дітьми про небезпеку цієї гри. Повідомлення, що відкриває доступ до гри, не можна пересилати іншим і необхідно відразу ж видалити.

Гра «Синій кит» і так звані групи смерті стали активно обговорюватися в Росії після розслідування «Нової газети» у травні 2016 року. Автор публікації Галина Мурсаліева стверджувала, що в соціальних мережах існують спільноти, адміністратори яких схиляють неповнолітніх до суїциду. За даними видання, з листопада по квітень 2015 2016 року скоїли самогубство 130 підлітків, що перебували в таких групах. Пізніше з'явилася інформація про жертви "синіх китів" в Україні.