Підтримувані США сили опозиції прорвали оборону в "столиці бойовиків" Рацці

«Сирійські демократичні сили» за підтримки коаліції на чолі з США прорвали оборону бойовиків в старому місті сирійської Ракки, повідомляє Reuters з посиланням на повідомлення коаліції.

Відзначається, що вдалося прорвати оборону після того, як коаліція вдарила по двох секціях стіни Рафіка.

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«Цілями були 25-метрові секції, і це допоможе зберегти частину загальної 2500-метрової стіни», — зазначили в коаліції.

29 червня повідомлялося, що підтримувані США сили збройної опозиції повністю взяли в кільце сирійську Ракку, «столицю» терористичного угруповання «Ісламська держава».