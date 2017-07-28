Сім'ї зниклих в Чечні чоловіків змусили писати, що вони в Сирії - ЗМІ

Родичів людей, які за версією "Нової газети" могли бути вбиті у Чечні в січні цього року, змусили підписати заяви про те, що їх зниклі рідні поїхали до Сирії або самі пішли з дому. Про це Бі-бі-сі розповіли кілька родичів зниклих.

Читайте такожУ Чечні прокоментували інформацію про розстріл 27 осібПро зниклих безвісти жителів Чечні повідомила "Нова газета". У матеріалі "Це була страта" 10 липня був опублікований список із 27 чоловік, які, за інформацією видання, були вбиті в Грозному в ніч на 26 січня. Міністр Чечні з національної політики, зовнішніх зв'язків, друку та інформації Джамбулат Умаров назвав інформацію про можливі вбивствах брехнею.

Бі-бі-сі вдалося зв'язатися з родичами кількох людей, чиї імена опублікувала "Нова газета". Співрозмовники підтверджують, що вони нічого не знають про долю своїх рідних з тих пір, як поліція затримала їх. Причому затримані вони були ще в грудні минулого року (за версією "Нової газети", 27 чоловік були вбиті в Грозному в ніч на 26 січня).

Правоохоронні органи досі не опитали людей, які поскаржилися на зникнення членів своїх сімей. Більш того, багато родичів зниклих зазнали тиску з боку правоохоронних органів.

"[Родичів зниклих] забрали і не випускали, поки не підписали [заяви], що їх рідних забрали, але вони не знають, хто забрав. Ніби не з РВВС прийшли і [забрали], а невідомо хто забрав. А когось змусили [написати]: "Він [зниклий родич] вийшов з дому і не повернувся", - розповів один із співрозмовників, що побажав залишитися невідомим.

Кілька родичів стверджують, що їх змусили підписати чисті аркуші. Що потім стало з цими підписами, вони не знають.

Також, як стверджує інший співрозмовник, деяких людей змусили підписати заяву, в якій стверджується, що їх рідні поїхали до Сирії. Деякі сім'ї, які не знають місцезнаходження своїх чоловіків і синів, стверджують, що правоохоронні органи вимагали надати їм російський і закордонний паспорти зниклих.

"Думаю, що вони просто хочуть відібрати [документи], щоб не було доказів, що він в Сирію не поїхав", - вважає одна сім'я.

Родичі зниклих людей стверджують, що їм почали погрожувати після того, як багато хто з них звернувся в управління Слідчого комітету Росії (СКР) по Чечні із заявою про зникнення своїх чоловіків і синів.

Рідні зниклих чоловіків регулярно ходять в чеченське управління СКР, але кожен раз їх змушують писати нову заяву, або просять "прийти пізніше".

Після чергового такого походу до будівлі уряду республіки "кільком людям почали погрожувати, сказали більше так не збиратися, подумати про близьких", розповіли родичі.

Всі рідні зниклих жителів Чечні, з якими вдалося зв'язатися, заявили, що їх досі не опитали в рамках перевірки за фактом зникнення їх близьких.

Досі немає жодних відомостей про місцезнаходження 27 зниклих людей, про яких писала "Нова газета". Російська служба Бі-бі-сі не змогла підтвердити інформацію про їх загибель. Проте вдалося переконатися, що як мінімум кілька людей, чиї імена є в списку "Нової газети", дійсно були затримані в грудні минулого року. З тих пір рідні їх не бачили.

Кілька людей розповіли схожі історії: співробітники поліції приїжджали додому, забирали чоловіків, пояснюючи це необхідністю допиту, і після цього людей ніхто не бачив.

На питання про те, як сім'я відреагувала на появу поліцейських, один чоловік з числа родичів зниклих відповів: "Нам не пояснили, навіщо забирають. Ми пізніше дізналися, що стався напад. Зазвичай відразу після подібних випадків молодь забирають на допит".

Мова йде про вбивство поліцейського в Грозному в грудні 2016 року. Тоді група молодих людей після нападу на поліцейського викрала його машину. Після цього були проведені масштабні спецоперації, в результаті яких були затримані зниклі.

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що в ніч на 18 грудня правоохоронні органи перекрили кілька вулиць міста, намагаючись затримати нападників, але ті на автомобілі збили співробітника ДПС і відкрили стрілянину. Кадиров говорив, що нападники були "нейтралізовані": в результаті перестрілки четверо були вбиті, ще двоє поранені.