Кадиров: у Чечні геїв немає, а якщо є – заберіть до Канади

Голова Чечні Рамзан Кадиров в інтерв'ю американському телеканалу HBO закликав «забрати» з республіки геїв, якщо вони там є, щоб «очистити кров».

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Відповідаючи на запитання журналіста Девіда Скотта про переслідування геїв, Кадиров сказав: «Це дурниця. У нас таких людей немає. Немає у нас геїв».

«Якщо є — заберіть в Канаду, хвала Аллаху, подалі від нас... Щоб не було, щоб очистили кров. Є такі — нехай забирають», — сказав голова Чечні, передає Meduza.

Тих, хто звинувачує владу Чечні в тортурах, він назвав «шайтанами», «продажними» і «нелюдьми». «Будь вони прокляті за те, що вони наговорюють на нас. Вони перед Всевишнім все одно дадуть відповідь за те», — сказав Кадиров.

Нагадаємо, про переслідування геїв в Чечні в квітні 2017 року повідомила «Нова газета». Видання повідомило, що у республіці масово затримують чоловіків за підозрою в гомосексуальності і катують, щоб дізнатися імена інших можливих геїв. Пізніше цю інформацію підтвердили й інші ЗМІ. За інформацією «Нової газети», принаймні троє затриманих загинули.

Влада Чечні заперечує як факт переслідувань, так і саме існування в Чечні геїв. Повідомлення про тортури в республіці називають частиною інформаційної кампанії проти Чечні. Офіційні перевірки інформації про переслідування геїв результатів поки не дали.