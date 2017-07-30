У столиці Венесуели внаслідок вибуху постраждали поліцейські (відео)

У столиці Венесуели Каракасі, де проходить акція протесту проти проведення виборів у Конституційну асамблею, стався вибух,

В результаті події постраждали декілька поліцейських, повідомляє Reuters з посиланням на очевидця.

Читайте такожМінфін США ввів санкції проти 13 чиновників Венесуели

Вибух стався під час руху колони поліцейських, у яку був кинутий саморобний вибуховий пристрій. Повідомляється, що серед поліцейських є жертви і постраждалі.

Momento en que explotó artefacto en la avenida Francisco de Miranda, #EnVIVO por: https://t.co/DTGmMHfJMMpic.twitter.com/YMjNvRewaH — VIVOplay (@vivoplaynet) July 30, 2017

Прихильники опозиції заблокували дороги, розпочалися сутички з поліцією.

Зазначимо, що у Венесуелі сьогодні проходять вибори до Конституційної асамблеї, до участі в яких як кандидати були допущені понад шість тисяч осіб. З них до складу органу, який може реформувати систему державного управління і змінювати основний закон країни, увійдуть 545. У їх числі 364 особи представлятимуть територіальні утворення, вісім - індіанські народи, 173 - різні соціальні групи: селян, рибалок, робітників, студентів, інвалідів, пенсіонерів та підприємців, при цьому жоден з них не був номінований як представник політичної партії.

Підписаний у травні без проведення попереднього референдуму наказ президента Венесуели Ніколаса Мадуро про скликання Конституційної асамблеї призвів до загострення обстановки в країні, яку на той момент вже місяць стрясали великі антиурядові виступи. До теперішнього часу в ході організованих опозицією акцій протесту загинули понад 110 осіб, тисячі постраждали. Влада заарештувала близько 4,9 тис. учасників маніфестацій, з яких майже 1,4 тис. досі залишаються під вартою.