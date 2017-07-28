Держдепартамент наказав родинам дипломатів США у Венесуелі залишити країну

Держдепартамент США наказав родинам співробітників посольства країни в Каракасі залишити Венесуелу. Про це повідомляє Reuters.

Причиною такого рішення зазначаються парламентські вибори, які мають пройти у ці вихідні, і які стали приводом для численних акцій протесту.

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Також американське зовнішньополітичне відомство дозволило добровільну евакуацію працівників дипмісії, які працюють у Венесуелі за контрактом.

В ході зіткнень між опозицією і правоохоронними органами у Венесуелі в останні дні загинули п'ять осіб.

Як повідомляв УНІАН, на початку травня президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що в рамках своїх конституційних повноважень скликає Національні установчі збори для реформування венесуельської держави, реформування правової системи, а також Конституції з метою досягнення миру в республіці.

Лідер опозиції Енріке Капрілес закликав жителів країни не підкорятися рішенням президента і продовжити виступи на вулицях.