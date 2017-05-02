Президент Венесуели оголосив про скликання Установчих зборів

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що в рамках своїх конституційних повноважень скликає Національні установчі збори. Про це повідомляє РБК з посиланням на телеканал El Nacional.

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Установчі збори скликаються для реформування венесуельської держави, реформування правової системи, а також Конституції з метою досягнення миру в республіці, зазначає телеканал.

Мадуро зазначив, що вдався до застосування статті 347 конституції Венесуели, тому, що хоче, щоб в парламенті країни були представники "робочого класу, а не еліт". Найближчим часом глава кабінету міністрів підпише відповідний указ.

Лідер опозиції Енріке Капрілес закликав жителів країни не підкорятися рішенням президента і продовжити виступи на вулицях.

У своєму Twitter він назвав скликання Установчих зборів "конституційним шахрайством диктатора Мадуро". "Народ - на вулиці, щоб не підкорятися подібному божевіллю", - написав Капрілес.

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Він також заявив, що опозиція "не прийме продовження мадуристського перевороту" і звинуватив Мадуро в прагненні "вбити конституцію боліваріанської республіки".

Вже кілька місяців Венесуела знаходиться в глибокій політичній кризі. Консервативна і права опозиція звинувачують главу держави в серйозних економічних проблемах і вимагають проведення референдуму про відсторонення Мадуро, чиї повноваження закінчуються в 2018 році.