Герой Росії, ворог Кадирова Ямадаєв помер після замаху в Дубаї

Герой Росії Сулім Ямадаєв, на якого було здійснено замах, помер у понеділок в госпіталі в Дубаї, повідомив РІА Новости по телефону з Гудермеса близький родич загиблого.

"Сулім помер від поранень у понеділок в одному з госпіталів Дубая", - сказав він. Раніше генконсул РФ в Дубаї повідомив, що поки не має в своєму розпорядженні інформації про те, що убитий в ОАЕ уродженець Чечні - це Герой Росії Сулім Ямадаєв.

У свою чергу кореспондент РІА Новости, який знаходиться в Гудермесі, повідомляє, що у дворі родичів Суліма Ямадаєва почалася підготовка до прощання. Жінки прибирають двір, готуючи його для прийому численних гостей. Будинок Ямадаєва, що стояв навпроти, був спалений і зруйнований "кровниками".

Правоохоронні органи Чечні звинувачують колишнього командира батальйону "Восток" Суліма Ямадаєва і його брата Бадруді у вбивствах, викраденні людей, здирстві. У Гудермесі, другому за величиною місті Чечні, 14 квітня 2008 року відбувся конфлікт між охоронцями президента республіки Рамзана Кадирова і Ямадаєва. Причиною стало ДТП, оскільки машини не поступилися одна одній дорогою. Через якийсь час братів Ямадаєвих звинуватили в причетності до злочинів. Потім Міноборони РФ заявило про розформовування спеціальних чеченських батальйонів "Восток"і "Запад". Кістяк батальйону "Восток" становили прихильники клану Ямадаєвих - в основному вихідці з міста Гудермес і Гудермеського району. Брат Суліма, Герой Росії Руслан Ямадаєв був убитий 24 вересня 2008 року в Москві. Машину, в якій він знаходився, обстріляли на Смоленській набережній в центрі столиці РФ.