Китай відповів Трампу: не ми створили ядерну проблему з КНДР

У Міністерстві закордонних справ Китаю відреагували на запис президента США Дональда Трампа в Twitter про те, що він "дуже розчарований" в Китаї, який "нічого не зробив" після останнього тесту міжконтинентальної балістичної ракети Північною Кореєю. У МЗС заявили, що ядерна проблема Північної Кореї не виникла через Китай і що потрібно всім працювати разом, щоб знайти рішення, повідомляє Reuters.

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У заяві китайського дипломатичного відомства також наголошується, що Пекін все більше розчаровується в критиці від США і Японії, які вважають, що Китай є пасивним перед обличчям ядерної загрози від КНДР.

Нагадаємо, раніше американський президент Дональд Трамп розкритикував керівництво Китаю за те, що воно не вирішує проблеми, що виникли через ракетны випробування в Північній Кореї. За словами президента США, Китай нічого не робить, щоб вирішити північнокорейську проблему, а тільки говорить".