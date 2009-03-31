Тимошенко: Україна і Росія повинні досягати компромісів

Україна і Росія повинні досягати компромісів на основі взаємної поваги до національних інтересів.

Про це заявила прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО у програмі «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«У Росії є свої національні інтереси, які вона свято відстоює. В України достатньо своїх національних інтересів, ми їх також свято відстоюємо. Наше завдання – на базі дотримання національних інтересів двох країн найти порозуміння. Але, на жаль, звикли до того, що політичні еліти в Україні будували компроміси не з точки зору дотримання національних інтересів, а з точки відкатів, в якій схемі і хто посаду подарує, підтримавши так публічно. От як будувались стосунки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр нагадала, що Україна закуповує в Росії 100% ядерного палива, 70% природного газу, а також 70% нафти.

«Треба визнати, що ми 70 років творили єдину систему, і сьогодні це розірвати по-живому неможливо і не треба, тому що світ об’єднується», - додала вона.

Глава уряду також наголосила, що особисто докладала зусиль до того, щоб зняти у відносинах із Росією конфронтацію і знайти компроміс.