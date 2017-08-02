З паризького Лувру евакуювали відвідувачів через випадкове спрацювання сигналізації

Сьогодні, 2 серпня, з музею Лувр в столиці Франції Парижі евакуювали всіх відвідувачів. Про це повідомляє інформагентство FranceNews24.

"Евакуація музею Лувр, закритий доступ до станції метро", - сказано в повідомленні.

У той же час, як повідомили "ТАСС" в адміністрації Лувру, в музеї випадково спрацювала пожежна сигналізація, через що відвідувачі почали самостійно залишати приміщення, а ніякої евакуації не проводилося.

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"Довільно спрацювала пожежна сигналізація. Частина відвідувачів, почувши звук сирен і автоматично передаються через репродуктори повідомлення про тривожної ситуації, почала самостійно залишати приміщення музею і виходити на вулицю. Ніякої евакуації не проводилося. Пожежники також прибули в музей за автоматичном викликом, надісланим електронною системою", - розповіли в адміністрації.

Як повідомляв УНІАН, раніше пожежа спалахнула в 5-зірковому готелі в Анталії. З готелю евакуювали 400 осіб.