Трамп запропонував відмовитися від лотереї Green Card

Президент США Дональд Трамп представив законопроект The RAISE («Підйом»), який пропонує відмовитися від лотереї Green Card. Поданий законопроект Трамп назвав «однією з найбільших реформ імміграційної системи за півстоліття».

У підготовці законопроекту Трампу допомагали сенатори Девід Пердью і Том Коттон, йдеться в повідомленні на сайті Білого дому, передає РБК.

Читайте такожСенатор США пропонує скасувати лотерею Green card і скоротити кількість дозволів на проживання

Законопроект пропонує замість лотереї Green Card ввести «змагальний процес», в якому більше шансів отримати посвідку на проживання будуть мати мігранти, які говорять англійською мовою, які можуть фінансово забезпечити себе і свою родину й володіють професійними навичками, необхідними для американської економіки», - заявив Трамп.

Програма «Імміграція за програмою віз для іммігрантів різних національностей» (Diversity Visa) діє в США з 1990 року. Щорічно визначаються 50 тис. переможців лотереї Green Card із країн з історично низьким рівнем імміграції до США. Переможці лотереї отримують посвідку на проживання і дозвіл на роботу.