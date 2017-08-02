Трамп запропонував відмовитися від лотереї Green Card
Дональд Трамп представив новий законопроект, який пропонує відмовитися від лотереї Green Card.
Президент США Дональд Трамп представив законопроект The RAISE («Підйом»), який пропонує відмовитися від лотереї Green Card. Поданий законопроект Трамп назвав «однією з найбільших реформ імміграційної системи за півстоліття».
У підготовці законопроекту Трампу допомагали сенатори Девід Пердью і Том Коттон, йдеться в повідомленні на сайті Білого дому, передає РБК.
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Законопроект пропонує замість лотереї Green Card ввести «змагальний процес», в якому більше шансів отримати посвідку на проживання будуть мати мігранти, які говорять англійською мовою, які можуть фінансово забезпечити себе і свою родину й володіють професійними навичками, необхідними для американської економіки», - заявив Трамп.
Програма «Імміграція за програмою віз для іммігрантів різних національностей» (Diversity Visa) діє в США з 1990 року. Щорічно визначаються 50 тис. переможців лотереї Green Card із країн з історично низьким рівнем імміграції до США. Переможці лотереї отримують посвідку на проживання і дозвіл на роботу.