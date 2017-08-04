Через скандал із Siemens ЄС сьогодні розширить санкції проти РФ - Reuters

ЄС у п’ятницю прийме рішення про розширення санкцій проти Росії через постачання компанією Siemens турбін до анексованого Криму. Про це з посиланням на дипломатів повідомляє Reuters, передає Європейська правда.

Держави ЄС мають час до вечора п’ятниці на те, щоб подати свої зауваження до чорного списку. Як сказали агентству двоє дипломатів, швидше за все жодних перешкод не буде і рішення буде прийняте.

Німеччина у липні запропонувала додати ще чотирьох громадян Росії, включно з представниками Міністерства енергетики, в чорний список. Крім того, було запропоновано ввести санкції до трьох російських компаній, у тому числі і тих, які доставляли турбіни на півострів. ЄС потребує одностайності у введенні санкцій, і за інформацією джерела, за наполяганням Італії одне з імен було вилучене зі списку осіб, проти кого пропонуються санкції.

Рішення про розширення санкційного списку було ухвалено в Брюсселі 26 липня в рамках засідання Комітету постійних представників країн-членів ЄС (COREPER).

Як повідомляв УНІАН, в середині липня Росія доставила в анексований Крим чотири газові турбіни, які за зовнішнім виглядом нагадують обладнання виробництва німецького концерну Siemens. У компанії заявили, що мають докази, що усі чотири турбіни, які постачалися для здійснення проекту на півдні Росії, натомість незаконно потрапили до Криму.

Як відомо, у ЄС заборонили фірмам вести бізнес-справи в Криму після анексії півострова у 2014 році.