Українські морські піхотинці вирушають у Косово

Сьогодні розпочинається чергова – дванадцята – ротація національної складової спільного українсько-польського миротворчого батальйону “УкрПолбат” у Косово.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністерства оборони, перевезення українських військовослужбовців до місця служби відбудеться з 1 по 15 квітня залізничним та автомобільним транспортом.

Загалом у рамках чергової ротації у Косово буде замінено 184 українських миротворців.

Основу “УкрПолбат” у Косово нової ротації складає окремий батальйон морської піхоти Центру військ берегової оборони Військово-морських сил Збройних сил України.

Упродовж півроку на Ангарському полігоні у Криму тривала інтенсивна підготовка майбутніх українських миротворців нової ротації. Тактико-спеціальні заняття проходили в умовах наближених до реальної обстановки, за сучасними стандартами.

Підрозділи ЗСУ виконують миротворчі завдання у Косово з 1 вересня 1999 року.

Серед основних завдань, що покладаються на особовий склад українського контингенту, здійснення патрулювання, забезпечення безпеки пересування місцевих жителів, несення служби на спостережних постах, надання гуманітарної допомоги, перевірка автомобільного транспорту та населення на предмет наявності зброї, вибухівки, наркотичних речовин та контрабанди, охорона історичних пам’ятників тощо.