У Венесуелі оголосили про початок повстання проти Мадуро, однак його придушили (відео)

На військовій базі поблизу міста Валенсія, що розташоване за 170 кілометрів від столиці Венесуели Каракаса, у неділю, 6 серпня, вочевидь, мала місце спроба повстання групи військових проти президента країни Ніколаса Мадуро. Представники влади заявили про затримання сімох людей, передає DW, посилаючись на агентство Reuters.

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Перед цим в оприлюдненому відеозверненні чоловік, який назвався колишнім офіцером Національної гвардії, у супроводі близько 15 озброєних людей у військовій формі заявив, що вони починають повстання у Валенсії з метою відновлення демократії в країні. При цьому він наголосив, що не йдеться про державний переворот. Точна кількість учасників бунту невідома.

Однак невдовзі один з лідерів Соціалістичної партії країни Діосдадо Кабельйо повідомив у мережі Twitter, що повстання вже придушене і назвав його "терористичним актом". Він зазначив, що ситуація - контрольована, і в інших містах країни заворушень військових не було.

En la madrugada atacantes terroristas entraron al Fuerte Paramacay en Valencia, atentando contra nuestra FANB. Varios terroristas detenidos. — Diosdado Cabello R (@dcabellor) August 6, 2017

За словами очевидців, уночі на військовій базі лунали постріли. Органи влади повідомили, що "терористи" намагалися захопити склад зі зброєю.