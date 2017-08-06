Влада Венесуели заявила про "терористичний напад" на військову базу, кілька людей затримано

Заступник голови правлячої Єдиної соціалістичної партії Венесуели і член Конституційної асамблеї Дьосдадо Кабельо заявив про те, що на військову базу в венесуельському місті Валенсія було скоєно «терористичний напад».

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на повідомлення Кабельо у Twitter.

"Вранці терористи увійшли на територію (бази) Фуерте Парамакай у Валенсії, теракт проти наших Національних Боліваріанських ЗС. Кілька терористів були затримані", - написав Кабельо.

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Він зазначив, що після нападу "було активовано план захисту", який передбачає "розгортання військ для забезпечення внутрішньої безпеки". Кабельо не повідомляє, хто скоїв напад на військову базу.

Як зазначив один із лідерів соціалістів, наразі Фуерте Парамакай перебуває "під повним контролем" влади.

"На решті військових баз країни абсолютно нормальна ситуація", - написав він.

За кілька годин до того, як стало відомо про напад, група військовослужбовців із Валенсії виклала в інтернеті відеозвернення, в якому було оголошено, що вони виступають проти уряду президента Ніколаса Мадуро.

За словами військовослужбовця, котрий представився капітаном Хуаном Кагуаріпано, вони оголошують "законний заколот".

"Це не державний переворот. Це цивільні та військові дії, спрямовані на відновлення конституційного ладу", - сказав він.